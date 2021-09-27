В Томской области подтверждено ещё 85 случаев заражения коронавирусом
Томск, 27 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 85 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональном оперштабе.
(сс) AlexChirkin
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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 43 370 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших — 36 406 человек, в том числе за последние сутки коронавирус победили 53 томича.
Напомним, 26 сентября в регионе COVID-19 диагностировали у 86 человек.