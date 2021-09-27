Лондон, 27 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт может перейти в лондонский «Челси». Об этом 27 сентября сообщает AS.

Ajax.nl Матейс де Лигт

По информации издания, «Челси» готов предложить за 22-летнего голландского футболиста €120 млн.

В сезоне 2021/22 де Лигт сыграл шесть матчей за «Ювентус», в которых забил один гол и получил жёлтую карточку.

Напомним, в 2019 году де Лигт перешёл в «Ювентус» из амстердамского «Аякса». Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года.