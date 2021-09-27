Москва, 27 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом заявил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Явлинский

«Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно», — сказал Яковлев.

По его словам, медики «делают всё необходимое»: «Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей».