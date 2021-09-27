Первоуральск, Свердловская область, 27 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области уволили участкового уполномоченного полиции, задержанного за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

ИА REGNUM Полиция

Он отметил, что после выявления в полиции «оборотня» идёт служебная проверка. Непосредственных руководителей теперь уже экс-полицейского ждёт наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября по подозрению в педофилии были задержаны рецидивист и участковый. Им грозит до 20 лет заключения.