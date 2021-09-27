Чебоксары, 27 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выйдет на прямую линию с жителями «Остановим коронавирус вместе!» Она состоится на местном телевидении 28 сентября в прайм-тайм. Это решение принято после вала сообщений в социальных сетях в связи с введением системы QR-кодов для посещения мероприятий и в целом ситуации с коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Олег Николаев будет общаться с жителями в прямом эфире Национального телевидения Чувашии вечером 28 сентября. Руководитель региона пояснил это решение тем, что поступает «много звонков», и лично он получает «достаточно много вопросов» в социальных сетях. И решил объясниться с жителями по волнующим их вопросам.

«Во-первых, лично объяснить людям и попросить отнестись с большой ответственностью ко всем мерам безопасности, с пониманием отнестись к тем вынужденным мерам и ограничениям, которые вводятся. А самое главное — широко использовать бесплатный инструмент защиты — вакцинацию», — пояснил руководитель региона.

Ссылаясь на эпидемическую ситуацию, он выразил уверенность, что выработаны правильные решения. И привёл в качестве примера Саратовскую область, которая перешла на дистанционный режим. Аналогичные решения, по словам главы Чувашии, принимают другие регионы.

«Это говорит о том, что ситуация с коронавирусом только обостряется в целом по стране», — отметил Олег Николаев.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 33 715 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 84. Победили болезнь 30 499 ковидных больных, умерли 2280 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ужесточают систему допуска на мероприятия в учреждения культуры и спорта: билеты будут продавать при наличии QR-кода, который выдаётся после вакцинации от COVID-19. Эту систему апробировали 25 сентября на базе 13 государственных учреждений спорта и в ряде учреждений культуры. Кроме того, 25 сентября ограничили участников международной акции «Кросс нации», допустив только привитых от COVID-19 жителей.

Данное решение раскололо общество: одни поддержали, другие оценили это как дискриминацию.