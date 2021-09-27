Москва, 27 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Между Россией и Германией существуют некоторые разногласия, однако есть и то, что объединяет эти страны. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога», — пояснил официальный представитель Кремля, комментируя итоги выборов в бундестаг и дальнейшие ожидания от отношений с Берлином.

Песков подчеркнул, что Германия является очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно итогам выборов в бундестаг, которые состоялись в Германии 26 сентября, за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока.

Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх политических объединений. Социал-демократы уверены, что их партия будет формировать правительство. По итогам голосования политическую партию в бундестаге будут представлять 206 депутатов.