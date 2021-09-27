Белград, , 15:25 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич не может сказать «ничего хорошего» о поведении Евросоюза, который является посредником в диалоге Белграда и Приштины. Об этом Брнабич заявила 27 сентября.

Ана Брнабич Novreg.ru

По мнению премьер-министра Сербии, Евросоюзу не хватает сил для того, чтобы заняться ситуацией в Косово и Метохии так, как это нужно.

«В данный момент я ничего хорошего не могу сказать о подведении Европы. Их подпись есть под Брюссельским соглашением. Кэтрин Эштон (бывший верховный представитель ЕС по внешней политике — ИА REGNUM) помогла, чтобы он был подписан. У меня отличные отношения с Жозепом Боррелем (действующий верховный представитель ЕС по внешней политике — ИА REGNUM), но мне кажется, что из-за других проблем у ЕС нет сил заниматься вопросом Косово так, как надо», — сказала Брнабич в эфире телеканала Pink.

Брнабич добавила, что спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак понимает ситуацию, но «Евросоюзу не хватает четкой позиции» по косовскому кризису.

Напомним, что ситуация на севере Косово и Метохии обострилась после того, как 20 сентября Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского образования. На севере края сербы уже семь дней держат под блокадой главные дороги. Белград настаивает на том, чтобы сепаратистская полиция покинула север Косово, так как не имеет право там находится без специального разрешения. Ранее депутат от правящей Сербской прогрессивной партии заявил, что косовский вопрос может быть решен только при посредничестве США.