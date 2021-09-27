Петрозаводск, 27 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Карелии увлеклись строительством дорог, в ущерб содержанию существующих, считает бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

«Это кошмар конечно, недопустимо, — оценил расходы Карелии на содержание региональных и местных автомобильных дорог Орлов. — На содержание дорог регионального значения в республике выделяется 25% от нормативных показателей, а на дороги местного значения — всего 15%».

Причина, по его мнению, в направлении средств с содержания дорог на строительство новых — за год в Карелии построено 49 километров дорог — по такому строительству Карелия на севере России лидирует. В условиях финансирования региональных дорожных фондов на уровне 30%, взять средства на новые дороги можно только с содержания существующей дорожной сети. Эксперт считает, что содержание — главный критерий оценки дорог в регионе, и Карелия по этому показателю на одном из последних мест.

«Мне кажется, в Карелии увлеклись строительством за счет содержания. Это как раз те 49 км, которые они построили и ухудшили содержание своей сети», — отметил Орлов.

В Карелии дорог федерального значения 17%, регионального — 54%, местного — 28%. Соотношение задано во времена Советского Союза и зависит от карты — количества и положения райцентров, населенных пунктов. Дорог с асфальтом в Карелии 34% — средний уровень по России. На севере России это третье место после Мурманска и Красноярского края.

Состояние дорог федерального значения в Карелии полностью соответствует нормативам, состояние региональных — 39% (в среднем по России от 30% до 50%) — Карелия из северных регионов в середине списка из семи регионов, предоставивших ИА REGNUM информацию — после Красноярского края (69%), Чукотки (62%), Камчатки (45,3%), Мурманска (43%).

94% карельских мостов в норме — второй результат на севере после Вологды, где все мосты в нормативном состоянии. Но в соцсетях Карелии о мостах пишут иначе. На странице Karelinform.ru Вконтакте читатели жалуются на состояние мостов в поселке Райконкоски в Суоярвском районе Карелии: «На такие мосты даже страшно смотреть…».

Местных дорог в нормативе 30% — это предпоследний результат из северных регионов, хуже только в Архангельской области (5%). «Значит, экономят деньги», — резюмировал Пётр Орлов.