Душанбе, 27 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. На юго-востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщила 27 сентября глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсуфи.

Землетрясение

«Подземный толчок магнитудой в 5 произошел на территории Таджикистана в 10:40 местного времени (08:40 мск)», — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что эпицентр находился в 380 км юго-восточнее от Душанбе и 45 км восточнее от высокогорного озера Сарез. Жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера потрясло восточный Крит. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к северо-западу от Орви, а его очаговая глубина составляла 10 км, сообщил Институт геодинамики Национальной обсерватории Афин.