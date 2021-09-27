Махачкала, 27 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Дагестане существенно снизилась смертность пациентов от COVID-19. После резкого всплеска числа случаев летального исхода, зафиксированного 21 сентября — 14 человек, в регионе отмечается не более 2−3 смертей ежедневно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так за прошедшие сутки в республике скончались от осложнений после заражения коронавирусом два человека, в течение двух предыдущих дней умерли по три пациента. Такие данные привел 27 сентября федеральный оперативный штаб.

Кроме того, в Дагестане установилась тенденция снижения числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Со 176 заболевших в течение суток в начале сентября этот показатель снизился до 117 к концу месяца.

Общее число носителей коронавируса в регионе составило 51 524 человек. Выздоровели из них 47 555 пациентов, не удалось спасти 2470 жителей республики.