Симферополь, 27 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Палец годовалому ребёнку откусил тигр в крымском сафари-парке «Тайган», мальчика госпитализировали.

(сс) Елена Биркина Сафари-парк «Тайган». Крым

По информации «Комсомольской правды», мать мальчика поднесла своего годовалого ребёнка за пределы барьера безопасности, тигр откусил ребёнку большой палец левой руки.

По данным «Крым24», в настоящее время мальчик находится в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, ему ампутировали палец.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Крыму в районе Белогорска и является одним из крупнейших таких парков в Европе. Отметим, что в 2020 году в отношении владельца «Тайгана» Олега Зубкова был вынесен приговор по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — после того, как лев укусил одну из посетительниц.