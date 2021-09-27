Баку, , 13:26 — REGNUM Турция оказала политическую поддержку Азербайджану в ходе войны в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к согражданам по случаю годовщины начала войны.

ВС Азербайджана и Турции Mod.gov.az

«Заявления, сделанные руководством Турции и моим дорогим братом президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, стали для нас очень большой политической поддержкой, придали нам дополнительные силы. Мы никогда этого не забудем», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Анкара была солидарна с Баку с самого начала боевых действий в Карабахе. Алиев также заявил, что действия Эрдогана показали миру единство народов Турции и Азербайджана.

Стоит отметить, что в ходе войны в Нагорном Карабахе Степанакерт обвинял Турцию в военной помощи Азербайджану.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. В Армении, Азербайджане и Арцахе проходят траурные мероприятия в связи с годовщиной трагедии.

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