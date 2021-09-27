Москва, 27 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Российская фигуристка Вероника Жилина получила травму, но продолжает тренировки в лёгком режиме. Об этом 27 сентября сообщил её тренер Евгений Плющенко в Instagram.

Фигурное катание

По словам Плющенко, Жилина получила повреждение связок в области голеностопного сустава.

«Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься», — написал Плющенко.

В сентябре 13-летняя Жилина заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).

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