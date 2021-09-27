Киев, , 13:39 — REGNUM Технику украинского боксёра-супертяжеловеса Александра Усика намерен перенять Киев для борьбы с Москвой после запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил в эфире телеканала «Украина».

Александр Усик Andriy Makukha

Витренко, говоря о планах Украины по борьбе с Россией, отметил, что Киев не собирается просить у Запада какие-то гарантии после запуска «Северного потока — 2» и потом полагаться на них. Киев будет рассчитывать на силу права в случае возможных нарушений со стороны РФ.

«Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права», — сказал глава «Нафтогаза», напоминая о решении Стокгольмского арбитража.

Он привёл в пример бой Александра Усика с британским боксёром Энтони Джошуа. Усик, по его словам, победил за счёт боксерской техники и мастерства, а не физической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, Усик в ночь на 26 сентября одержал победу надДжошуа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Украинский боксёр завоевал три титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.

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