Москва, , 13:34 — REGNUM Нестабильность в ряде стран Евросоюза является следствием русофобии. Об этом 27 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Русофобия Mirtesen.ru

«С одной стороны трансгендеры в парламенте Германии, зашкаливающая русофобия, а с другой нет бензина в Великобритании, Европа кричит, что замерзнет без российского газа ну и потеря системы государственного управления практически во всех странах Евросоюза. Совпадение? Не думаю», — сказал эксперт.

По его словам, в глобальном мире все события между собой связаны. Увлёкшись русофобией, увлекшись поддержкой антироссийского режима на Украине, увлекшись санкциями в отношении России, правящие элиты в Евросоюзе упустили контроль за собственными странами, заявил эксперт.

«Это плата, которую европейские элиты платят за свою некомпетентность и русофобию», — отметил Коротченко.

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