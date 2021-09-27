Рязань, 27 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Рязанской области 27 сентября выявлено 130 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после выздоровления ещё 112 пациентов, от осложнений скончались девять человек.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Коронавирус диагностирован у 41 908 жителей Рязанской области. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 16 202 пациента. Выздоровели 38 323 человека.

Под данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 1 100 пациентов.