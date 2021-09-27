Мурманск, 27 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Мурманской области построят Арктический центр обработки данных за 3,7 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, инвестор проекта — «Кольский центр Ай Ти Консалтинга» — получил статус резидента Арктической зоны РФ.

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«Инвестор вложит в проект 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Будет создано 36 новых рабочих мест для северян. Таким образом, всего в Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили 78 проектов на общую сумму инвестиций более 94,5 миллиарда», — сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Отмечается, что центр будет построен для удовлетворения потребности в цифровизации отраслей народного хозяйства региона и повышения качества оказываемых сервисных услуг, формирования цифровой инфраструктуры развития логистической и транспортной системы АЗ РФ, системы государственного и муниципального управления, в том числе в рамках реализуемого национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России преференциальный статус резидента АЗРФ получили 216 компаний. Объем заявленных инвестиций — 276,971млрд. рублей.