Москва, 27 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Россию и Германию объединяет понимание необходимости решения проблем посредством диалога. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога», — сказал Песков.

Песков также напомнил, что Германия «является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером».