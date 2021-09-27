Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Жители Ростовской области в социальных сетях обсуждают работу сервиса такси от компании «Яндекс». Оживлённая дискуссия развернулась среди подписчиков паблика «Ростов Главный» в Instagram. Большинство интернет-пользователей едины во мнении, что тарифы у перевозчика слишком высокие.

Macro Verch Яндекс Такси

«На улице просто падают капли дождя», — пишут авторы сообщества «Ростов Главный», прикрепляя скриншот страницы сервиса «Яндекс.Такси» из мобильного приложения.

Так, тариф «Эконом» обойдётся пассажирам в 1169 рублей, «Комфорт» и «Комфорт +» — в 1257 и 1337 рублей. Правда, не указано расстояние от точки А до точки Б. Однако это не помешало участникам развернувшейся дискуссии подтвердить, что стоимость поездок заоблачная.

«Сейчас ехала с Западного района в Шахты, стоимость заказа 1650 рублей. При этом я села в автомобиль, мы поехали, и водитель сказал, что отменит заказ. Я не согласилась, он сказал, что за такие копейки никуда не поедет. Я вынуждена была вызвать другую машину», — пишет подписчица сообщества в Instagram.

«Понятное дело, что цена зависит не от таксистов, да и тут никто их не винил, они сами ущемились и подняли шум, называя всех пассажиров нищебродами. Мы тоже цены не назначаем: нам приложение выдало, и мы поехали. Девушка пишет, что её высадили и не захотели везти, а она в чём виновата? Почему она должна испытывать дискомфорт? Пусть общаются с начальством и им высказывают, что их не устраивает. Тут вина полностью на «Яндексе», а не на таксистах и пассажирах», — предлагает выход из положения, в котором оказались водители и пассажиры, ещё одна участница дискуссии.

ИА REGNUM сообщало, что министерство транспорта Ростовской области намерено провести аудит такси, чтобы навести порядок в отрасли пассажирских перевозок легковым такси. При этом власти заподозрили сервис «Яндекс.Такси» в монополизации.