Саранск, 27 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Больничная палата

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались мужчины 1933 и 1940 годов рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 553 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в регионе выявили 75 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 74 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 903 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3320 человек.