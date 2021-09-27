Страсбург, Франция, 27 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Свои поздравления кандидату в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафу Шольцу в связи с победой политической силы на выборах в немецкий Бундестаг направил 27 сентября глава Европарламента Давид Сассоли.

Olaf Kosinsky Давид Сассоли

«Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с победой!», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме этого, Сассоли добавил, что после связанного с пандемией коронавируса кризиса, Европе нужен сильный и надежный партнер в Берлине для продолжения общей работы ЕС по социальному и экологическому восстановлению сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая готовы к сотрудничеству с новым правительством Германии и надеются на укрепление связей с Берлином.