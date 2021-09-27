Петербургский метрополитен напомнил пассажирам, что маски никто не отменял
Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен обратил внимание пассажиров на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории подземки продлен по 31 октября 2021 года.
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Это следует из обновленного 24 сентября постановления правительства Санкт-Петербурга о борьбе с распространением COVID-19. Это решение подписано губернатором Северной столицы.
Ранее в Петербургском метрополитене сообщили о проведении дополнительных мероприятий по пресечению нарушений масочного режима со стороны пассажиров. Более 40 выявленных замечаний были устранены на месте, также было составлено три акта о нарушениях.
«Данные мероприятия будут проходить на постоянной основе в период введения режима повышенной готовности на территории города», — отметили в пресс-службе подземки.
За неиспользование средств индивидуальной защиты граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Административная ответственность в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей также предусмотрена и по ч. 2 ст. 8−6-1 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».