Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен обратил внимание пассажиров на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории подземки продлен по 31 октября 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Это следует из обновленного 24 сентября постановления правительства Санкт-Петербурга о борьбе с распространением COVID-19. Это решение подписано губернатором Северной столицы.

Ранее в Петербургском метрополитене сообщили о проведении дополнительных мероприятий по пресечению нарушений масочного режима со стороны пассажиров. Более 40 выявленных замечаний были устранены на месте, также было составлено три акта о нарушениях.

«Данные мероприятия будут проходить на постоянной основе в период введения режима повышенной готовности на территории города», — отметили в пресс-службе подземки.

За неиспользование средств индивидуальной защиты граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Административная ответственность в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей также предусмотрена и по ч. 2 ст. 8−6-1 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».