Москва, 27 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Должность президента в России должна быть одна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов», — сказал Песков, отметив, что речь идёт, например, о Татарии.

По его словам, Владимир Путин «с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю».