Челябинск, 27 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Челябинске на рабочих обрушилась кирпичная стена. Один человек погиб, сообщает областное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Трагедия произошла на территории одного из торгово-развлекательных комплексов. По предварительным данным, люди разбирали стену. Погиб 21-летний мужчина. Его напарника доставили в больницу.

По факту произошедшего идёт доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.