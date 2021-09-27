Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы возможного расширения инфраструктуры НАТО на Украину. Об этом 27 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», — сказал Песков в ответ на вопрос про слова президента Белоруссии о беседе с президентом России про НАТО на Украине.

Также представитель Кремля отметил, что такого рода обсуждения являются обеспечивающими стратегические интересы и безопасность России и Белоруссии, как двух союзных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.