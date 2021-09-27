Сеул, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 26 392 человека. Об этом 27 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По состоянию на 00:00 27 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 38 091 953 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 74,2%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 20 460 992 человека, препаратом AstraZeneca — 11 087 701 человек, препаратом Janssen — 1 427 001 человек, Moderna — 5 116 259 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 23 804 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 23 237 917 человек.

За последние два дня (25 — 26 сентября) в стране было зарегистрировано 3271 случай побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 260 947 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на три человека, до 674 человек.