Назначен новый начальник Брянской таможни
Брянск, 27 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. На должность начальника Брянской таможни с 27 сентября 2021 года назначен полковник таможенной службы Сергей Санакоев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Ctu.customs.ru
На таможне
Нового руководителя коллективу Брянской таможни представил начальник Центрального таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Рыбкин.
Сергей Санакоев родился в городе Цхинвал 10 июня 1970 года, имеет два высших образования, кандидат юридических наук. В таможенных органах служит с 1994 года. награждён различными ведомственными наградами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
С мая 2012 и до назначения в Брянск Сергей Санакоев возглавлял Красноярскую таможню.