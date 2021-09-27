Брянск, 27 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. На должность начальника Брянской таможни с 27 сентября 2021 года назначен полковник таможенной службы Сергей Санакоев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ctu.customs.ru На таможне

Нового руководителя коллективу Брянской таможни представил начальник Центрального таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Рыбкин.

Сергей Санакоев родился в городе Цхинвал 10 июня 1970 года, имеет два высших образования, кандидат юридических наук. В таможенных органах служит с 1994 года. награждён различными ведомственными наградами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С мая 2012 и до назначения в Брянск Сергей Санакоев возглавлял Красноярскую таможню.