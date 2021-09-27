Москва, , 13:15 — REGNUM Россия заинтересована в продолжении и развитии отношений с Германией и после выборов в бундестаг. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков предположил, что процесс создания коалиции будет «длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно итогам выборов в бундестаг, которые состоялись в германии 26 сентября, за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока.

Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий. Социал-демократы уверены, что их партия будет формировать правительство. По итогам голосования политическую партию в бундестаге будут представлять 206 депутатов.