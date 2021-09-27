Москва, 27 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Лучшим нападающим четвёртой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан форвард санкт-петербургского СКА Антон Бурдасов. Об этом 27 сентября сообщается пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Бурдасов в трёх матчах набрал шесть очков: четыре гола и две результативные передачи. В матче с «Амуром» (5:1) он оформил дубль, а во встрече с минским «Динамо» (2:1) забросил победную шайбу в овертайме.

Лучшим вратарём признан голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, который одержал две победы в трёх матчах и отразил 95,08% бросков.

Лучшим защитником стал Михаил Пашнин из магнитогорского «Металлурга». На его счету четыре голевых передачи и ни одного матча с отрицательным показателем полезности.

Новичком недели признан вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов. В трёх матчах по его воротам нанесли 103 броска, из которых он отразил 91,26%.

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