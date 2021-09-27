Москва, , 13:14 — REGNUM Проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий, заверил один из авторов инициативы депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

При этом, по его словам, в проекте закона есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно изменениям, федеральным законом «могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения».

Законопроект о принципах организации власти в регионах закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Главам регионов разрешается избираться более чем на два срока подряд.

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