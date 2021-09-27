Москва, , 13:14 — REGNUM Кремль ведёт подготовку к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По президенту Турции — да, визит готовим, продолжаем готовиться к этому визиту», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина состоится в Сочи 29 сентября и пройдёт в формате «один на один». Как заявил турецкий лидер, со своим российским коллегой она намерен обсудить не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом, а также прийти к важным решениям по двусторонним отношениям.

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