Москва, , 13:13 — REGNUM В Кремле с большим вниманием следят за итогами выборов в немецкий бундестаг. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бундестаг karlherl

«Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы — это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. И мы тоже с большим вниманием смотрим, что происходит, каковы итоги», — сказал Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает «на преемственность наших двусторонних отношений».