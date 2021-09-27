Уфа, 27 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Два долгостроя введены в эксплуатацию в г. Уфе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Департамент информационной политики Красноярска Вручение ключей

Сообщается, что в Уфе завершили строительство двух проблемных домов на ул. Глинки, 5 (секция «Д») и ул. Ферина, 15/1 (застройщик АО «Строитель»). Эти объекты получили заключение о соответствии и разрешение на ввод.

Отмечается, что эти объекты были достроены силами республики.

«На эти цели застройщику был предоставлен займ в размере 20 млн рублей. Таким образом, 57 граждан, которые в свое время приобрели жилые помещения в вышеуказанных домах, уже в ближайшее время начнут получать ключи от своих квартир», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова.

Сообщается, что возводить эти объекты начали в Уфе в 2014 году, при этом сдача объектов постоянно переносились. Сейчас эти дома исключены из Единого реестра проблемных объектов. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии более 6,5 тысяч граждан пострадали от недобросовестных застройщиков. В республике насчитывается 124 проблемных объекта.