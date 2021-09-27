Архангельск, 27 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 275 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Среди новых заболевших — 64 архангелогородца, 42 жителя Коряжмы, 36 северодвинцев. Случаи заболевания выявлены также в Холмогорском, Пинежском, Вельском, Устьянском и других районах области.

По данным федерального штаба, 26 сентября в Архангельской области не зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 22 236 носителей коронавируса, 779 человек скончались.