Иркутск, 27 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Иркутской области из-за распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции на карантин закрыто семь школ (более 1000 школьников) и шесть дошкольных образовательных учреждений (более 100 детей). Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по предотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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«В регионе вакцинировано более 15 тыс. учителей. С педагогическими коллективами организована разъяснительная работа по вопросам вакцинации, а также о необходимости соблюдения правил личной безопасности и соблюдения режима до и после вакцинации», — пояснил министр образования региона Максим Парфёнов.

По итогам заседания оперштаба Игорь Кобзев дал поручение министерству образования и минздраву региона составить график посещений образовательных организаций с низким показателем вакцинирования для проведения разъяснительной работы. Вопрос вакцинации в высших учебных заведениях предложено вынести на ближайшее заседание Совета ректоров.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю (13−19 сентября) в Приангарье зарегистрировано 22 995 случаев заболевания ОРВИ, причём 63% заболевших составляют дети до 14 лет.

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