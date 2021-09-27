Мадрид, 27 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Все задействованные в работе над минимизацией последствий извержения вулкана Кумбре-Вьеха в Испании действовали быстро и скоординированно. Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявила директор Института геологии и горного дела Испании Ана-Мария Алонсо.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«Это были быстрые и скоординированные действия всех задействованных ведомств, благодаря чему обошлось без человеческих жертв. Это кажется само собой разумеющимся, но это может быть не так», — сказала Алонсо.

Она также напомнила, что ничего подобного в Испании не происходило в течение 50 лет: «Это не Сицилия, где привыкли иметь дело с извержениями такого вулкана, как Этна, который часто бывает активным. Поэтому я считаю, что то, как это было сделано, заслуживает похвалы».

Алонсо подчеркнула, что с другой стороны это событие также заставляет «лучше осознать реальный риск на Канарских островах, особенно на вулканически активных островах, таких как Эль-Йерро и Пальма»: «То, что сейчас кажется нам необычным, может стать обычным, если георазнообразие архипелага не будет цениться и охраняться».