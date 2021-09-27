Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Почти три миллиарда рублей получит Санкт-Петербург на строительство Витебской развязки. Она станет первым этапом создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), соединив с ней существующий Западный скоростной диаметр (ЗСД) и обеспечив транспортную связь Московского и Фрунзенского районов Северной столицы.

Gov.spb.ru Начало строительства первого этапа ШМСД

Город получит от центра средства в размере 2 млрд 999 млн 991 тыс. 900 рублей на подключение ЗСД (севернее развязки с Благодатной улицей) к ШМСД с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом.

«Создание Витебской развязки — один из важнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Его поддержал президент России. Соответствующие поручения даны правительству Российской Федерации», — напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, 9 сентября президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил выделение Санкт-Петербургу инфраструктурных кредитов из федерального бюджета на общую сумму 24 млрд рублей на реализацию трёх крупных инфраструктурных проектов: строительства Витебской и Шкиперской развязок, а также на обновление электротранспорта.