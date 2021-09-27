Казань, 27 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 3 580 082 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 7951 тестирование за сутки. Об этом 27 сентября сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

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На коронавирусную инфекцию исследования проводят в 21 лаборатории, из них 14 государственных лабораторий (для больных и контактных лиц), шесть частных лабораторий (тестируют не по медицинским показаниям) и одна лаборатория медико-санитарной части УФСИН по РТ (для сотрудников и лиц закрытых коллективов). Также пройти тест на COVID-19 можно на платной основе по прилету в международном аэропорту Казани.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировали 26 882 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 23 114 пациентов, скончался 731 носитель вируса.

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