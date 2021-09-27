Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжают снижаться темпы вакцинации от COVID-19, о чём свидетельствуют данные, опубликованные на сайте донского правительства 27 сентября. так, за последние сутки участниками прививочной кампании стали лишь чуть более тысячи жителей региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время прививки против коронавирусной инфекции сделали 1 млн 552,54 тыс. человек (+ 1 049 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 456,28 тыс. человек (+ 1 022 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Также увеличивается нагрузка на ковидные госпитали, где лечение получают почти 4 тыс. пациентов.