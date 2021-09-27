Ярославль, 27 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Футбольная национальная лига проводит проверку по факту инцидента во Владимире, когда перед игрой между местным «Торпедо» и ярославским «Шинником», было задержаны фанаты гостевой команды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ФНЛ.

Задержание фанатов

Как ранее сообщало ИА REGNUM перед игрой 26 сентября на входе на стадион было задержано около 150 фанатов ярославского клуба. Сотрудники правоохранительных органов ситуацию не комментируют. В Футбольной национальной лиге выпустили специальное заявление по инциденту.

«В воскресенье перед матчем Олимп-ФНЛ II во Владимире между местным «Торпедо» и ярославским «Шинником» были задержаны болельщики гостевой команды. В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными. Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», — отметили в ФНЛ.

Vk.com/ Сектор17 Шествие фанатов в центре Владимира

Между тем, в соцсетях публикуется и видео прохода фанатов ярославского клуба по проезжей части во Владимире. В частности, болельщики прошли под Золотыми воротами в центре города.