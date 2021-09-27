Ульяновск, 27 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту дорожно-транспортной аварии, в которой травмы получили шесть человек. В их числе — дети, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В надзорном ведомстве отмечают, что проверка инициирована в связи с оказанием 26 сентября медицинской помощи шестерым гражданами, в том числе двум детям. По предварительным данным прокуратуры, они получили травмы в результате ДТП в Димитровграде на перекрёстке улицы Куйбышева и переулка Речной.

По данному факту ведомство проверяет вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения.

Отметим, что в Ульяновской области 24 — 26 сентября проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого задержаны 34 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.