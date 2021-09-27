Рязань, 27 сентября 2021, 13:16 — REGNUM Заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы РФ направил 27 сентября в ЦИК России губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководитель области на прошедших 17−19 сентября выборах депутатов Госдумы РФ возглавлял региональный список партии «Единая Россия».
Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» набрала 46,40% голосов в Рязанском одномандатном избирательном округе № 156 и 49,17% в Скопинском одномандатном избирательном округе № 157.