Рязань, 27 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы РФ направил 27 сентября в ЦИК России губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ryazangov.ru Николай Любимов

Руководитель области на прошедших 17−19 сентября выборах депутатов Госдумы РФ возглавлял региональный список партии «Единая Россия».

«Я продолжу свою работу на посту губернатора в тесном взаимодействии с депутатами парламента нового восьмого созыва. В Рязанскую область меня направил президент РФ. Жители региона оказали мне доверие и выбрали меня губернатором. Люди решили, что я должен работать в Рязанской области. Считаю своим долгом работать на решение проблем региона, сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Буду стараться использовать все существующие для этого возможности», — заявил Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» набрала 46,40% голосов в Рязанском одномандатном избирательном округе № 156 и 49,17% в Скопинском одномандатном избирательном округе № 157.