Саранск, 27 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 27 сентября выявили 75 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 74 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 903 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 52 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 030 жителей Мордовии. 553 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 25 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1640 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1978 человек.