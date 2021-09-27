Бишкек, , 13:21 — REGNUM Тренировочные полёты со стрельбой неуправляемыми ракетами по объектам «противника» выполнили экипажи модернизированных вертолётов Ми-8 отдельной вертолётной эскадрильи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Казахстане, на полигоне в Киргизии. Об этом сообщает пресс-слуба округа.

Транспортно-десантные вертолёты Ми-8МТВ-5−1 с новым комплексом обороны Минобороны России

Трёхдневные лётно-тактические учения проходили на авиационном полигоне Эдельвейс в горах Тянь-Шаня. Он расположен в Иссык-Кульской области Киргизии.

Они включали тренировочные полёты в горной и высокогорной местности, а также боевые ракетные стрельбы. В ходе завершающей фазы учения экипажи применили против условного противника 80-миллимитровые ракеты класса «воздух — поверхность».

Ракеты поразили мишени, имитирующие легкобронированную колонну техники и мобильные командные пункты противника. Лётчики совершили более 20 вылетов и выпустили по мишеням около 50 неуправляемых ракет.

К учениям привлекли около 50 человек летного и инженерно-технического состава и два вертолета Ми-8МТВ5. Экипажи боевых машин прибыли на российскую военную базу Кант с аэродрома Приозёрск в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения десантных войск начались 27 сентября в Крыму. В них участвуют около 2 тыс. военнослужащих, привлечено более 100 единиц боевой и специальной техники.

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