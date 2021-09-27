Оренбург, 27 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки зафиксировано 18 летальных исходов по причине коронавиурусной инфекции, сообщает 27 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель в регионе с начала пандемии. С конца весны 2020 года от заболевания скончались 1897 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявили 348 заражений коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее. Общее число зарегистрированных носителей коронавируса с конца марта 2020 года в области достигло 76 308.

Оправились от болезни 64 705 оренбуржцев. За сутки (на 27 сентября) из COVID-клиник выписали 360 пациентов.