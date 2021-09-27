Таллин, 27 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Компания Nobe ведет разработку в Эстонии миниатюрного электропикапа Nobe 500, выполненного в стиле 1950-х годов. Об этом сообщает издание Carscoops.

Carscoops Nobe 500

Ожидается, что новинка будет представлена в середине 2022 года. Небольшой пикап будет построен на шасси из углеродного волокна и оснащён электромотором.

По предварительной информации, новинка получит моторную линейку от еще одной модели эстонской компании — Nobe 100GT. Так, под капотом пикапа окажется электродвигатель мощностью 98 л. с., который будет питать аккумулятор на 25 кВт·ч.

С места до 100 км/ч модель будет разгоняться примерно шесть секунд. При этом полного заряда аккумулятора хватит почти на 260 км пути.

Напомним, первой моделью компании Nobe стал трицикл Nobe 100GT, представленный в 2018 году.

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