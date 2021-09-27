Тирасполь, 27 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Приднестровскую Молдавскую Республику скоро доставят из России новую партию вакцины Спутник V». Об этом сообщил 27 сентября глава ПМР Вадим Красносельский на совещании.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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«Речь идёт о 100 тыс. доз. Поставка будет осуществляться двумя партиями по 50 тыс. доз», — сказал Красносельский.

Он отметил, что о помощи договорился во время недавнего визита в Москву. Там он встречался с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Напомним, в апреле в Приднестровье доставили 62 тыс. доз «Спутника V». Вся партия, доставленная в республику была израсходована.