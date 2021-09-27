Москва, 27 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Схожие социально-экономические программы партий, победивших на парламентских выборах в Германии, требуют объединения усилий и сосредоточенности на внутренних вопросах страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«При любом составе парламентской коалиции резких изменений в политике Германии не ожидается», — сказал Железняк.

Парламентарий ожидает, что если новый кабинет министров Германии сделает больший акцент на развитие среднего и малого бизнеса, который очень заинтересован выйти на российский рынок, у стран откроются новые перспективы для сотрудничества.

«Россия заинтересована в выстраивании конструктивного сотрудничества с новым составом парламента и кабинетом министров Германии. Главное, чтобы отношения между нашими странами строились на прагматичной и взаимно выгодной основе равноправного партнерства», — подчеркнул Железняк.

В Бундестаг проходят пять партий.