Мурманск, 27 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. На горе Юкспорр произошло обрушение части склона. Фотографии «Вконтакте» опубликовал пользователь Павел Горбачёв.

Https://vk.com/wall-55725674_14390?z=photo-55725674_457242683%2Fwall-55725674_14390 Провал на склоне в Хибинах

По его словам, часть склона провалилась в подземную пустоту. В связи с этим образовался кратер примерно 100 метров в диаметре и 30 метров в глубину. Когда именно произошло обрушение породы доподлинно не известно.

Подписчиков фотофакт сподвигнул выдвинуть несколько версий случившегося — от природных до техногенных.

«Подземные атомные взрывы в Хибинах», — отреагировал Николай Андреев.

«Может быть еще то, что нефть качают из недр земли? Пустоты должны же чем то заполнятся», — предположил Сергей Доценко.

«Ну подкоп сделали вот и результат…», — поддержал дискуссию Алексей Демков.

«Очередной ледник растаял — вот и провал образовался наверно», — добавил версию Сергей Лямке.

«Вырубают деревья, сбрасывают бетонные плиты, строительный мусор. Есть предположение, что в сопке подземный город», — отметила Леночка Соловьева.

В правительстве Мурманской области на хибинский провал пока не отреагировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодноХибины, где расположен горнолыжный курорт, посещаютоколо 70 тысяч туристов.