Подземный город или атомный взрыв: в Сети гадают, почему провалились Хибины
Мурманск, 27 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. На горе Юкспорр произошло обрушение части склона. Фотографии «Вконтакте» опубликовал пользователь Павел Горбачёв.
По его словам, часть склона провалилась в подземную пустоту. В связи с этим образовался кратер примерно 100 метров в диаметре и 30 метров в глубину. Когда именно произошло обрушение породы доподлинно не известно.
Подписчиков фотофакт сподвигнул выдвинуть несколько версий случившегося — от природных до техногенных.
«Подземные атомные взрывы в Хибинах», — отреагировал Николай Андреев.
«Может быть еще то, что нефть качают из недр земли? Пустоты должны же чем то заполнятся», — предположил Сергей Доценко.
«Ну подкоп сделали вот и результат…», — поддержал дискуссию Алексей Демков.
«Очередной ледник растаял — вот и провал образовался наверно», — добавил версию Сергей Лямке.
«Вырубают деревья, сбрасывают бетонные плиты, строительный мусор. Есть предположение, что в сопке подземный город», — отметила Леночка Соловьева.
В правительстве Мурманской области на хибинский провал пока не отреагировали.
Как сообщало ИА REGNUM, ежегодноХибины, где расположен горнолыжный курорт, посещаютоколо 70 тысяч туристов.